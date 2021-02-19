Днем до +4 градусов! Синоптики рассказали, какой будет оттепель в Беларуси 20 февраля

В Беларуси в конце февраля будет более теплая погода, но небольшие осадки и морозы все еще прогнозируются. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Прогноз погоды в Беларуси на субботу, 20 февраля, сообщили БелТА в Белгидромете.

Еще ночью температуры начнут постепенно двигаться к нолю. Средняя температура установится в пределах -8…-15 градусов, но в восточных регионах еще может подморозить около -20 мороза. А вот в юго западных регионах будет гораздо теплее -7…0 градусов.

Кроме того в ночные часы возможны осадки в виде снега, мокрого снега, а на западе Беларуси даже и дождя. Осадки, скорее всего, будут непродолжительными. С таким перепадами температур тумана и гололеда, конечно, не избежать.

Еще комфортнее погода будет в субботу 20 февраля днем. В среднем термометры покажут -2…+4 градусов и только на востоке Беларуси - холоднее всего -8 мороза. День будет облачным с прояснениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда отступят сильные морозы в Беларуси, рассказали синоптики.

По прогнозам, мерзнуть придется совсем немного (подробности).

Австрийские ученые дали очень хороший прогноз по COVID-19 и заявили, что иммунитет у переболевших сохраняется надолго.

По мнению исследователей из Австрии иммунитет у переболевших "ковидом" сохраняется около 8 месяцев, и что коллективный иммунитет вот-вот сформируется (подробности).

Появились первые фото марсохода «Perseverance» с поверхности Марса.

С помощью марсохода NASA собирается искать на Красной планете следы жизни (подробности).