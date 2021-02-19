СК возбудил уголовное дело за принуждение к забастовке на «Гродно Азоте»

Руководителям "Гродно Азота" пришли сообщения с призывами присоединиться к забастовке в августе 2020 года. Фото: архив hrodna.life.

В телеграм-канале Следственного комитета Беларуси рассказали о возбуждении уголовного дела из-за угроз после отказала от участия в забастовке.

Это произошло еще минувшим летом. Вечером 20 августа 2020-го года на мобильники руководителей «Гродно Азота» в Viber начали приходить сообщения с угрозами. Сообщалось, что авторы сообщении требовали, чтобы руководство предприятия присоединилось к забастовке, при отказе сыпались угрозы. При этом неизвестные грозили семье, писали имена детей управленцев.

- Потерпевшие граждане восприняли данные угрозы реально и, опасаясь за себя, за жизнь и здоровье своих детей, написали соответствующие заявления в Следственный комитет, - прокомментировали в пресс-службе.

В пятницу, 18 февраля 2021-го года, стало известно, что Гродненский межрайонным отдел СК возбудил уголовное дело за принуждение к забастовке, совершенное с угрозой применения насилия (ст. 200 УК РБ).

Сейчас идет следствие, опрашиваются свидетели.

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