Мужчину приговорили к пожизненному заключению спустя 8 лет после совершения жестокого убийства в Могилевской области

Мужчину приговорили к пожизненному сроку спустя 8 лет после того, как он совершил убийство. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Житель Быховского района приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого режима за убийство, которое он совершил восемь лет назад. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

«Прокуратура Могилевской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Быховского района Н., которому вменены в вину убийство из хулиганских побуждений двух заведомо престарелых граждан с особой жесткостью, а также угроза убийством», – сказано в сообщении.

Следователи выяснили, что мужчина 18 июля 2012 года после работы распивал спиртные напитки вблизи магазина в д.Годылево Быховского района, там у него произошел конфликт с ранее наглядно знакомым другим мужчиной. Обвиняемый нанес тому несколько ударов. Потом решил, что этого мало, и пришел к нему домой, на лестничной площадке продолжил выяснять отношения и избивать потерпевшего.

Услышав шум, к ним вышла мать пострадавшего и потребовала от нападавшего мужчины прекратить избивать ее сына. Обвиняемый в итоге избил и ее: нанес ей множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы. Спустя некоторое время женщина умерла на месте происшествия. После этого нападавший атаковал ее пожилого мужа, который умер от полученных телесных повреждений в больнице спустя месяц.

Их сын, которого избил житель Быховского района, не смог ничего о нем рассказать, потому что сам был пьян в тот момент, он ничего не помнил.

Найти преступника удалось спустя восемь лет благодаря тому, что его супруга обратилась в милицию. Выяснилось, что он угрожал убийством и ей, а также их детям, и рассказал, что уже убил пару пенсионеров. Он заявил, что с ней будет то же самое. Тогда женщина пошла в милицию.

Мужчина свою вину в суде не признал и не раскаялся.

Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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