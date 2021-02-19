Мыши, кролики, барсуки? ВОЗ продолжает искать ковидное животное

Теперь кролики? ВОЗ продолжает искать ковидное животное. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Хорьковых барсуков и кроликов во множестве продавали на рынке в Ухане. Это натолкнуло специалистов ВОЗ на версию, что именно эти животные сыграли роль в распространении COVID-19, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Британский зоолог Питер Дасзак допустил, что это и был один из возможных путей проникновения вируса в Ухань, пишет издание. Отмечается, что барсуки не были заражены вирусом, но они способные его переносить. Кролики также «довольно уязвимы" с точки зрения заражения вирусом, уточнили исследователи.

Ученые продолжают выяснять, каких животных продавали легально и нелегально, живыми или мертвыми на уханьском рынке.

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