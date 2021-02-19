Водка, цветы и личный презент: вот что Лукашенко подарил участникам новой труппы Купаловского театра

Лукашенко подарил купаловцам после спектакля подарки. Фото: "Пул Первого".

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 19 февраля, Александр Лукашенко посетил репетицию обновленной «Павлинки» - культового спектакля Купаловского театра.

На театральной репетиции также были и другие чиновники, например, министр культуры Анатолий Маркевич, который сидел рядом с Лукашенко, и Наталья Кочанова, которая сидела в зале за ними.

Лукашенко поздравляет актера-купаловца Геннадия Овсянникова . Фото: БелТА.

Во время общения Александр Лукашенко спросил у Анатолия Маркевича о спектакле: «Значит, в 2020 году мы загубили этот спектакль и снова его восстановили? Полностью? Не хуже, чем было?», - цитирует Лукашенко БелТА.

- Я думаю, даже лучше, - поспешил его заверить министр культуры.

А затем уточнил, что новая труппа театра состоит из «купаловцев» прежнего состава, а также молодых актеров-студентов, которые выйдут на культовую сцену, еще являясь учащимися БГУКИ и БГАИ. Напомним, еще в конце января 2021-го года мы писали о том, что в Купаловском театре продолжается поиск актеров.

Подарок Нефедовой не рассмотреть, но видно, что он вызвал удивление. Фото: "Пул Первого".

После спектакля Лукашенко пообщался с труппой и вручил некоторым подарки, сообщил телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

- У Ольги Нефедовой день рождения случился вчера (18 февраля - Прим.), у Геннадия Овсянникова сегодня. Ему мужской презент, - написал «Пул Первого».

Подарок Ольге Нефедовой ко дню рождения. Фото: БелТА.

На фото можно немного подсмотреть подарки: Геннадию Овсянникову Александр Лукашенко вручает бутылку водки. А вот подарок Ольги Нефедовой лежит в деревянной коробке, подбитой бархатом, его трудно рассмотреть. Это какой-то личный презент, возможно, сладости или косметика. У некоторых других актеров в руках на фото - подаренные букеты.

Артисты Купаловского попросили Лукашенко сфотографироваться на память. Фото: "Пул Первого".

В завершение артисты Купаловского театра попросили Лукашенко сфотографироваться на память.

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