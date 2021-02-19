Житель Могилева отсудил моральный ущерб за то, что автобус не остановился на остановке

Александр Хамратов. Фото: Личный архив

Городской автобус в Могилеве не остановился на остановке, где был один человек, в итоге пассажир отправился в суд.

Инцидент произошел 3 июня 2020 года. В 11 часов вечера на остановке «Троицкая набережная» в Могилеве местный житель Александр Хамратов ждал автобус № 24. Он шел по расписанию, однако водитель решил не останавливаться на этой остановке. Там стоял всего один человек. Хамратов после этого отправился в суд, чтобы отстаивать свои права, сообщает портал «МогилевОнлайн».

Дело рассмотрел 17 февраля суд Октябрьского района Могилева. Он постановил взыскать с ОАО «Могилевоблавтотранс» в пользу Александра Хамратова 50 рублей компенсации морального вреда. Постановление еще не вступило в силу, и его можно обжаловать в Могилевском областном суде.

Во время слушаний представитель «Могилевоблавтотранса» заявил, что водитель не заметил в действиях стоявшего на остановке Александра явных намерений совершить поездку, поэтому решил не останавливаться.

Тем временем юрист предприятия и вовсе сказала, что факт морального вреда подтвердить невозможно, потому что пассажир мог уехать другими видами транспорта.

По словам водителя автобуса, мужчина стоял на остановке с мобильным телефоном, поэтому не было видно, что он куда-то хочет ехать, в связи с чем водитель решил не останавливаться.

– Я что, должен был бросаться под колеса, чтобы автобус остановился? Я стоял на остановке, этого уже должно быть достаточно, – объяснил Александр.

Водителя автобуса лишили премии еще после того, как Александр направил жалобу в автопарк. Однако перед ним даже не извинились, не предложили никакой компенсации, поэтому он из принципа решил получить все этого при помощи обращения в суд.

– По моему мнению, как-то не логично наказывать водителя, но при этом не признавать своей вины в суде. «Могилевоблавтотранс» вины не признал, прощения не попросил и не желал в добровольном порядке предлагать мне компенсацию. Это не по-человечески, – считает пассажир.

Он добавил, что подобные гражданские иски должны помочь улучшить качество услуг.

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В месседжере руководителям предприятия пришли сообщения с угрозами, и они написали заявления в правоохранительные органы (подробности).