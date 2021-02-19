Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 февраля 2021 года: 1663 новых заразившихся COVID-19 и снова 9 умерших

В Беларуси продолжают регистрировать сотни новых случаев коронавируса в сутки. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве Беларуси сообщили обновленную статистику по заболеваемости коронавирусом на пятницу, 19 февраля.

Так сообщается, что за сутки коронавирус был диагностирован еще у 1 тысячи 663 пациентов. В общей сложности за все время пандемии в Беларуси «ковидом» заболели уже 275 тысяч 322 человека.

При этом высок процент выздоровевших с прежде положительным тестом на COVID-19: за сутки выписались из больниц еще 1 тысяча 608 человек, а за все время - 264 тысячи 976 пациентов.

- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тысяча 894 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, - сообщили в Минздраве официальную статистику смертности.

Таким образом, за минувшие сутки скончались еще 9 человек.

Что касается тестов для выявления коронавируса, то за сутки их было сделано более 20,6 тысячи штук, а за весь период пандемии - свыше 4,75 миллиона исследований.

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