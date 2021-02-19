В СК рассказали подробности проверки по факту смерти Тарайковского

Associated Press опубликовало видео с Александром Тарайковским Фото: Скриншот с видео

Погибший во время протестов в августе в Минске Александр Тарайковский провоцировал сотрудников милиции. Такое заявление 19 февраля сделал глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. Он обнародовал подробности проверки, которая проводилась по факту смерти Тарайковского, сообщает Telegram-канал СК

– Следствием установлено, что примерно в 23 часа 10 августа 2020 года в ходе массового противостояния в районе станции метро Пушкинская гражданин Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону, – заявил Носкевич.

Он продолжил, отметив, что Тарайковский своими действиями провоцировал правоохранителей.

– Они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих, – утверждает Носкевич.

Председатель СК добавил, что сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход.

Смерть Тарайковского, по его словам, – это результат стечения обстоятельств.

– В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия.

Следствие считает, что сотрудники правоохранительных органов в данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству.

Напомним, что сразу после смерти Тарайковского, официальная версия МВД была такой: в руках у Александра сработало взрывное устройство, которое он намеревался бросить в силовиков.

Однако позже агентство Associated Press опубликовало видео с Александром Тарайковским, опровергаеющее изначальную официальную версию МВД.

Читайте также:

«При нем были только шорты, футболка и телефон»: погибшего на "Пушкинской" мужчину семья искала двое суток

По официальной версии, в руках у Александра сработало взрывное устройство, которое он намеревался бросить в силовиков (подробности).

В Бресте в суде выступил военнослужащий, который стрелял в Геннадия Шутова

Прапорщик и капитан сил специальных операций выступают в суде как потерпевшие – по версии следствия, на них напали Шутов и его друг Кордюков (подробности).

Министр МВД - о погибшем на Пушкинской: «Мы не применяли огнестрельного оружия»

В ведомстве допускают, что в Александра Тарайковского стреляли из нелетального оружия (подробности).