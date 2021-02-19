Адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак лишили лицензии

Адвоката Марии Колесниковой лишили лицензии. Фото: скриншот видео Telegram

Защитницу Марии Калесниковой Людмилу Казак лишили лицензии на адвокатскую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе команды Виктора Бабарико.

19 февраля состоялось заседание квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, где рассмотрели вопрос о прекращении действия лицензии на осуществление адвокатской деятельности защитника Людмилы Казак.

Сама она до начала заседания сообщила, что настроена решительно и намерена пытаться доказывать то, что эта процедура не имеет никаких реальных оснований, однако не рассчитывала на успех. Также он пояснила, что поводом для лишения ее лицензии послужило то, что ее привлекли ранее к административной ответственности за неповиновение сотруднику милиции 24 сентября 2020-го года.

После того, как ее лишили лицензии, Казак призналась, что была к этому готова. Она добавила, что ей разрешили поработать еще пару дней, решение о том, с какого числа прекращает действовать лицензия, появится в понедельник-вторник.

Это уже четвертый адвокат Марии Колесниковой, которого лишили лицензии.

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