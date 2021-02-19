Лукашенко вылетел в Сочи. Через три дня у него там встреча с Путиным

Фотографию президентского Boeing-767, готового к вылету, опубликовал Telegram-канал “Пул Первого”.

Фотографию президентского Boeing-767, готового к вылету, опубликовал Telegram-канал “Пул Первого”, приближенный к пресс-службе Александра Лукашенко.

- Пока беглецы-предатели продаются и продают Беларусь Западу, сидя в тепленьких эуропейских офисах, Лукашенко продолжает свою обычную работу. Президент направляется с рабочим визитом в Россию. Как и договаривались давно, на переговоры с российским коллегой, - таким текстом сопровождается фотография.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко запланированы на следующий понедельник, 22 декабря. Чем будет заниматься в Сочи Лукашенко на выходных – пока неизвестно. Но известно, что Александр Лукашенко любит проводить время в Сочи и кататься там на лыжах. Например, ровно год назад «Борт №1» вернулся в Минск только спустя двое суток после окончания переговоров по нефти и газу. А еще год назад в Сочи Александр Лукашенко брал с собой младшего сына Николая - они играли в хоккей с Путиным. Кто сопровождает Александра Лукашенко в этот раз - пока неизвестно.

Президентский самолет вылетел из Минска в 14:30. Напомним, на этом Boeing-767 раньше летал Туркменбаши. В 2013 году Лукашенко рассказывал:

- Самолеты дешево не каштуюць. И чтоб вы знали, у президента самолет 3-5 лет, и его меняют. А у меня вот, Семашко на нем иногда летает, самолет Ту-154, который уже не везде пускают, он до сих пор летает.

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