Адвокаты Катерины Борисевич и Артема Сорокина сказали, сколько продлится судебный процесс до оглашения приговора

Адвокаты Борисевич и Сорокина не стали говорить, признают ли они свою вину. Фото: Belta via Reuters.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 19 февраля почти сразу после начала судебного процесса над журналисткой Борисевич и врачом Сорокиным суд был объявлен закрытым.

Но некоторую информацию после этого журналистам рассказали адвокаты обвиняемых Катерины Борисевич и Артема Сорокина. Так правозащитники рассказали, что обвиняемые из зала суда слышали поддержку десятков человек, которые пришли на процесс.

- Видели всех, кто смог попасть на судебное заседание - это подбодрило, - заметил адвокат.

Кроме того, он уточнил что то, что суд может стать закрытым, многие участники процесса ожидали, но надеялись на обратное.

- До последнего хотелось верить. К сожалению, суд решил закрыть процесс. (…) С чем мы категорически не согласны, - подчеркнул правозащитник.

Еще адвокатов попросили озвучить прогноз о том, как надолго затянется судебный процесс.

- До конца недели следующей рассмотрим. Думаю, это точно, - прокомментировала адвокат Артема Сорокина.

Но тут же они уточнили, что, конечно, точно никто не скажет, но скорее всего судебное заседание продлится около недели.

Также их попросили рассказать о настроении Артема Сорокина:

- У него хорошее расположение духа, выглядит хорошо. Поддержку он конечно слышал и знает. Но, конечно, слово «хорошо» это относительно, понимая его ситуацию», - ответила адвокат.

Еще правозащитников попросили сообщить, признают ли обвиняемые свою вину. На этот вопрос адвокаты не ответили, но заметили:

- Мы в данной ситуации не хотели бы заранее о чем-то говорить, даже если бы мы не были связаны подпиской о неразглашении.

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