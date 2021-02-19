Госконтроль начал проверку крупных торговых сетей Беларуси

КГК начал проверку курпных торговых операторов

Комитет государственного контроля объявил о проверке ряда крупных торговых операторов в Минске и регионах Беларуси. Об этом сообщается в Telegram-канале КГК.

Отмечается, что это предусмотрено планом выборочных проверок на первое полугодие 2021 года.

«В организациях будет изучена ситуация с реализацией потребительских товаров отечественного производства и импортом в Республику Беларусь их аналогов», – уточнили в комитете.

Проверяющие будут анализировать влияние крупных торговых сетей на рост импорта потребительских товаров и эффективность работы отечественных производителей по выпуску конкурентоспособной продукции. Особое внимание сотрудники КГК будут уделять выявлению схем необоснованного и недобросовестного посредничества.

После проверок они дадут оценку тем мерам по защите интересов белорусских производителей и сокращению импорта, которые проводят органы госуправления.

Напомним, что во время недавнего Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил, что по его поручению сейчас в Беларуси вырезают одну торговую компанию.

"Не буду называть компанию - мы ее просто сейчас вырезаем (торговая). "Возьмите белорусский товар, продовольствие…" - "Вы "ябатьки", белорусское? Вон отсюда!" Я говорю: проверьте, а что там - египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и так далее и тому подобное. Лично поручил своим людям пройти и посмотреть без чиновников. Скажите, как я должен относиться к такой компании, которой я (не лично) создал условия, чтобы она здесь работала? Ее в Беларуси не будет! Она у нас не дефицит!" - сказал тогда он.