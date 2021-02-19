Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Госконтроль начал проверку крупных торговых сетей Беларуси

Особенно тщательно будут выявлять схемы необоснованного посредничества
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
КГК начал проверку курпных торговых операторов

КГК начал проверку курпных торговых операторов

Комитет государственного контроля объявил о проверке ряда крупных торговых операторов в Минске и регионах Беларуси. Об этом сообщается в Telegram-канале КГК.

Отмечается, что это предусмотрено планом выборочных проверок на первое полугодие 2021 года.

«В организациях будет изучена ситуация с реализацией потребительских товаров отечественного производства и импортом в Республику Беларусь их аналогов», – уточнили в комитете.

Проверяющие будут анализировать влияние крупных торговых сетей на рост импорта потребительских товаров и эффективность работы отечественных производителей по выпуску конкурентоспособной продукции. Особое внимание сотрудники КГК будут уделять выявлению схем необоснованного и недобросовестного посредничества.

После проверок они дадут оценку тем мерам по защите интересов белорусских производителей и сокращению импорта, которые проводят органы госуправления.

Напомним, что во время недавнего Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил, что по его поручению сейчас в Беларуси вырезают одну торговую компанию.

"Не буду называть компанию - мы ее просто сейчас вырезаем (торговая). "Возьмите белорусский товар, продовольствие…" - "Вы "ябатьки", белорусское? Вон отсюда!" Я говорю: проверьте, а что там - египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и так далее и тому подобное. Лично поручил своим людям пройти и посмотреть без чиновников. Скажите, как я должен относиться к такой компании, которой я (не лично) создал условия, чтобы она здесь работала? Ее в Беларуси не будет! Она у нас не дефицит!" - сказал тогда он.