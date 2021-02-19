Видеофакт. В Добрушском районе мужчина заблудился в поле, его на снегоходе спасал МЧС

Замерзшего сельчанина на снегоходе спасатели привезли к машине скорой помощи. Фото: стоп-кадр | видео МЧС.

ЧП произошло на территории Добрушского района в четверг, 18 февраля. Подробности сообщила пресс-служба Гомельского областного УМЧС.

Из дома в деревне Красный Партизан сельчанин вышел примерно в 19.00 часов, уже темнело. Мужчине надо было пешком дойти в деревню Азаричи, что уже на Брянщине, между деревнями около 8 километров. Но в темноте в завьюженном поле мужчина потерялся и решил звонить в МЧС.

- Около 20.20 часов в службу спасения по номеру «101» от мужчины поступило сообщение. Он рассказал, что заблудился в поле между деревнями Красный Партизан и Азаричи, - прокомментировали в МЧС.

Мужчина хотел через поле попасть в деревню к матери в Россию. Фото: МЧС.

На поиски сельчанина подняли подразделения спасателей Добрушского района, поисковую службу ПАСО областного управления МЧС, сотрудников Добрушского РОВД, сотрудников оперативного подразделения органов пограничной службы, а также Пинский РОСН.

Поиски продлились несколько часов. Нашли мужчину в поле пограничники рядом с российской границей уже около 22.20 часов.

- Пострадавшего мужчину к работникам скорой доставили спасатели на снегоходе «Тайга 551». Спасенного с предварительным диагнозом «общее переохлаждение и обморожение» госпитализирован в больницу, - добавили в МЧС.

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