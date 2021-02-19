Лукашенко озвучил новую схему финансирования Купаловского театра

Лукашенко рассказал о новой схеме финансирования Купаловского театра. Фото: president.gov.by
Государство поможет Купаловскому театру с финансированием, прим этом в распределении средств должен участвовать и сам коллектив. Об этом заявил 19 февраля Александр Лукашенко во время посещения театра.
Он добавил, что со следующего года будет действовать новая схема финансирования.
– Все средства, которые вы получите, – это будут ваши средства, ваша прибыль. Я вам скажу, как будет не с этого года, а с 2022 года: что вы заработаете – внебюджет – столько мы вам из бюджета дадим, – цитирует пресс-служба президента.
По его словам, когда-то он ввел похожую схему финансирования клубов и федераций в спорте: «Заработали $2 млн – $2 млн добавили бюджетных. Пять заработали – пять дадим».
Лукашенко считает, что Купаловскому театру нужно выйти на равновесие.
– И у вас будет какое-то желание зарабатывать. Но ваши деньги будут у вас, – пояснил он.
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