Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 22 февраля

Встреча Путина и Лукашенко планируется 22 февраля. Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«22 февраля в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом. Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества», – говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе Кремля добавили, что особое внимание участники переговоров намерены уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Добавим, что Лукашенко уже вылетел в Сочи 19 февраля.

Накануне в Кремле рассказали, что переговоры ожидаются весьма продолжительными.

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