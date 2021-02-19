Подписано межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ

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Беларусь и Россия организуют перевалку более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах. Соответствующее межправительственное соглашение подписано 19 февраля.
Подписи под документом поставили министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко. Соглашение действительно до 31 декабря 2023 года, предусмотрена возможность его автоматического продления.
Согласно документу, предполагается перевалка в российских портах на Балтике белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн мазута, бензина и масел в 2021-2023 годах.
Она будет обеспечиваться по принципу take-or-pay. Если отправитель груза предоставит объем, меньше согласованного, то морской терминал в любом случае получит плату за весь согласованный объем.
Министр транспорта РФ назвал это соглашение историческим.
– Мы подписали историческое соглашение по перевалке нефтепродуктов, произведенных в Беларуси для третьих стран, через российские порты, – сказал Савельев, его цитирует ТАСС.
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По его словам, в ближайшее время планируется подписать соответствующее межправительственное соглашение (подробности).
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