Прокурор просит признать убитого Шутова виновным, а его другу дать 10 лет колонии

В Бресте судят друга убитого Геннадия Шутова, которого обвиняют в покушении на убийство военнослужащих и оказание им сопротивления. Фото: Оксана БРОВАЧ

Гособвинение просит назначить очевидцу убийства Геннадия Шутова Александру Кордюкову десять лет колонии усиленного режима, а самого убитого Шутова признать виновным посмертно. По версии обвинения, Кордюков и Шутов оказали сопротивления военнослужащим, которые 11 августа 2020 года охраняли общественный порядок в Бресте, а Кордюков кроме этого покушался на убийство одного из них.

Такую позицию 19 февраля в Брестском областном суде высказал гособвинитель Геннадий Бурый.

Представительница убитого Шутова – его дочь Анастасия – как участница процесса просит суд оправдать отца. Потерпевших она требует наказать за превышение служебных полномочий, а сделавшего смертельный выстрел капитана сил специальных операций Гаврилова – еще и за убийство.

– Считаю, что военнослужащие не владели своими эмоциями в данной ситуации и неправомерно применили оружие, – заявила в суде дочь Геннадия Шутова Анастасия Баранчук.

Защитник обвиняемого Виктор Бобрин выступал в прениях более часа. Он настаивает на том, что вина Кордюкова не доказана и просит его оправдать.

- Предположение не может быть положено в основу обвинения, - напоминает суду адвокат. - Откуда эта идея - приписывать человеку желание кого-то убить? Это злосчастное стечение обстоятельств, когда в одном месте сошлись Кордюков, Шутов, Гаврилов и Галицын. Только одних прикрывает статус военнослужащих, а другие беззащитны в этом плане.

Приговор Брестский областной суд огласит 25 февраля.

Напомним, что Брестский областной суд 16 февраля приступил к рассмотрению уголовного дела о покушении на убийство лица, охраняющего общественный порядок, и в оказании сопротивления. Речь идет о событиях 11 августа 2020, когда в Бресте был застрелен Геннадий Шутов. Обвиняемым по этому делу стал Александр Кордюков – его друг, с которым он был в тот вечер. Также фигурирует в деле и убитый Шутов, он тоже обвиняется в том, что оказывал сопротивление.

Потерпевшими по делу, то есть теми, на кого, по версии следствия, нападали Кордюков и Шутов, стали военнослужащие из Марьиной Горки. Они представлены в суде как капитан сил специальных операций Роман Гаврилов и прапорщик Арсений Голицын.

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