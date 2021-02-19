Чудесное спасение: 76-летний пенсионер выжил, проведя ночь в лесу в сильный мороз

76-летний мужчина чудом выжил в лесу в мороз

Пожилой мужчина в Лидском районе смог выжить, проведя ночь в лесу, хотя на улице был мороз.

Пенсионер находился в больнице «Островля» в Лидском районе 4 февраля, но, вероятно, соскучился по дому и решил самовольно уйти. Однако попасть домой не смог – заблудился в лесу и провел там ночь, сообщает издание «Принеманские вести».

Медики сообщили о пропавшем пациенте в милицию. Он был на лечении в неврологическом отделении только пару дней. Сам пациент из Ивьевского района, а в Лиде живет его сын.

Искать пропавшего из-за сложных погодных условий было затруднительно, поэтому было решено делать это утром, если мужчина не вернется домой.

На следующий день сын пенсионера рассказал, что тот домой так и не добрался. Начался поиск.

Милиция со служебной собакой и квадрокоптером прочесали не один километр леса. Одна из дачниц днем 5 февраля, прогуливаясь в лесу, увидела свежие следы на снегу. Она знала, что здесь ищут человека, и сообщила в милицию.

Участники поисков разделились на несколько групп и отправились в лес. Примерно в четыре часа дня мужчину нашли, он стоял в снегу среди поляны, а когда увидел людей – начал улыбаться.

Позже выяснилось, что он шел изначально в сторону Лиды, но заблудился, пройдя километр от больницы, начал ходить кругами.

Его отогрели и вернули в больницу.

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