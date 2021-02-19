В Минтруда заявили, что в Беларуси число безработных на 1 февраля 2021 года сократилось на 19% Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве труда и социальной защиты заявили, что на 1 февраля 2021 года в Беларуси было зарегистрировано на 19% безработных меньше, чем в 2020 году. Информация была опубликована на официальном сайте ведомства.

В Беларуси на 1 февраля 2020 года было зарегистрировано 10 тысяч безработных, а на 1 февраля 2021 года – 8,1 тысяч человек. Что касается уровня безработицы, то на 1 февраля 2021 года он не изменился и составил 0,2%.

В Гродненской, Могилевской и Витебской областях показатель безработицы оказался немного выше общереспубликанского и составил 0,3%, в Гомельской и Брестской – 0,2%, а в Минской области и столице – 0,1%.

Наниматели предлагают безработным гражданам 71,6 тысяч свободных мест. Это на 13,3% менее, чем годом ранее (на 1 февраля 2020 года в Беларуси было 82,6 тысяч свободных рабочих мест – Ред.). Востребованы специалисты по рабочим профессиям – 60,9% от общего числа вакансий. На 1 февраля 2020 года, данный показатель составлял 62,7%.

В Минске на одного зарегистрированного человека, у которого нет работы, приходится 22,1 вакансий, в Минской области – 14,5, В Гродненской области – 8,3, Гомельской области – 8,6, В Брестской области – 5,9, В Могилевской области – 5,5, в Витебской – 4,8.

- В январе 2021 года за помощью в трудоустройстве к нам обратились 8,2 тысячи человек. Из них 5 тысяч были поставлены на учет в качестве безработных. По государственной программе «Рынок труда и содействие занятости» 5 тысяч человек были трудоустроены на работу, 127 – направлены на обучение востребованным профессиям, 1,7 – принимали участие в оплачиваемых общественных работах. А также 4 семьи были переселены на новое место жительство и работы, - прокомментировали в ведомстве.

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