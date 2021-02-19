Лукашенко об августовских протестах: «Это меня повергло в ужас»

Лукашенко о протестах: «Это меня повергло в ужас».

19 февраля Александр Лукашенко был в Купаловском театре. Он посмотрел кусок репетиции новой версии «Паўлінкi», вручил подарки, пообщался с актерами. Речь зашла и об обновлении актерского состава Купаловского театра. Дело дошло даже до слез.

- Пришло много молодежи, мгновенно обновилась настоящая кровь этого театра. И хорошо, что у нас есть взрослые здесь люди, которые помогут молодежи, - сказал Лукашенко. А тему продолжила актриса Ольга Нефедова:

- Мне стыдно за коллег, потому что, понимаете, какая штука... Ведь дело – глобальное. И родину в подворотне продавать никто из нас не собирался. И вы взялись за этот автомат для того, чтобы показать всем.... Извините, я плачу.... Но вы – молодец. Потому что Здесь стояла уже такая зачала родины. Не просто там эти флаги или еще что-то... А именно родины. Которую действительно, хапнут – и не заметят. Ведь глобально стоял момент... Как они не поняли, почему они купились. По дешевке взяли и сдали. Просто вот так не подумав. Я не знаю...

- Тоже откровенно вам скажу, после того, как эти события случились, конечно это меня повергло в ужас. Я не сколько переживал там за этих протестунов, якия бадзялися па наших улицах, я больше переживал за нашу творческую интеллигенцию.

Напомним, после августовских событий, произошедших в Беларуси, из театра уволилась большая часть актеров, и вместо открытия сезона Купаловский ушел на простой на несколько месяцев. В труппу набрали новых актеров.

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