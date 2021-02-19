В Зеленом луге 20 и 21 февраля в жилых домах, общежитиях, садах, школах временно не будет воды. Вот список адресов

В Зеленом луге 20 и 21 февраля в жилых домах, общежитиях, садах, школах временно не будет воды. Фото: pixabay.com

В микрорайоне Минска Зеленый Луг в некоторых жилых домах, общежитиях, садах, школах, административных зданиях 20 и 21 февраля будет отсутствовать вода. Причина – проведение аварийно-восстановительных работ. Со всем списком адресов можно ознакомиться на сайте «Минскводоканала».

Сотрудники коммунальных служб советуют людям запастись водой заранее.

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться с 21.00 20 февраля до 6.00 21 февраля. Вода будет отсутствовать по улицам Калиновского, Седых, Тикоцкого. Всего без воды останутся 50 жилых домов, шесть общежитий, шесть детских садов, несколько школ-интернатов, две школы и 14 административных зданий.

Коммунальники предупредили, что после того, как появится вода, она может быть ухудшенного качества в следующие двое суток.

Воду будут подвозить цистернами, которые будут находиться по следующим адресам:

улица Карбышева, 1 корпус 3 и 46 корпус 1;

улица Тикоцкого, 2, 20, 24, 40, 52;

улица Калиновского, 105;

улица Седых, 62;

поселок Боровая.

При необходимости адреса цистерн могут меняться.

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