Лукашенко о национализме: «Это не болтовня на «мове», а стремление сделать что-то, что останется в памяти народа»

Лукашенко высказался о национализме. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 19 февраля, посетил Купаловский театр. Он посмотрел обновленный спектакль «Паўлiнка» и пообщался с артистами. Лукашенко высказался и о национализме. По словам президента, «это не болтовня на «мове», а стремление сделать что-то, что останется в памяти народа». Его слова приводит БелТА.

- Понимаете, я считаю, что национализм – это не болтовня на «мове». А это делать то, что останется в памяти народа. И я всегда стремился к тому, чтобы у нас были определенные традиции, - заявил Лукашенко.

В качестве примера Александр Лукашенко привел ежегодное обращение президента с посланием к парламенту и народу и Всебелорусское народное собрание, которое проходит раз в пять лет.

- И вы тоже стали доброй, и даже не традицией, а настоящим символом нашего народа. И поэтому нужно всегда создавать то, что будет отличать тебя от других. В этом и будет хороший национализм. Кстати, в России меня частенько именно за это упрекают. Но я всегда говорю: я же президент Беларуси. При всей любви к россиянам. И я буду делать все, что нужно для того, что будет отличать наших белорусов. И от русских тоже, - подчеркнул Лукашенко.

По словам Лукашенко, богатство народа заключается в том, что они знают сразу два языка – русский и белорусский.

- От такого наследия нельзя отказываться. И не нужно никогда торопиться. Это касается творческих работников и политиков. У нас нет права на спешку. Мы должны аккуратно вести политику на этом клочке земли. Это наше все и больше мы не просим. Но даже миллиметра мы никому не отдадим. Страну нужно беречь. Давайте будем это делать. В своем творчестве вы обязаны все это воплотить. Обязаны! И не мне. Да, 2020-ый год был для нас уроком, особенно для наших детей. Мы просто можем их потерять, - подытожил Лукашенко.

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