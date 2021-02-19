В Москве задержали двух брестсчан - их разыскивали за участие в августовских беспорядках

В Москве задержали белорусов, разыскиваемых за участие в августовских беспорядках. Фото: МВД РБ.

Как сообщает МВД, 21-летний и 27 летний жители Бреста участвовали в беспорядках: Один 10 августа в Бресте на проспекте Машерова разбирал скамейки и возводил баррикады. Другой 9 августа дрался с милиционерами.

В январе их вычислили и объявили в межгосударственный розыск. А теперь их задержали в Москве российские полицейские. Обвиняемые заключены под стражу до экстрадиции в Беларусь.

В МВД добавили, что оба белоруса уже попадали в поле зрения правоохранительных органов: младший неоднократно привлекался к административной ответственности, а старший является одним из лидеров движения фанатов-неонацистов и участвует в «договорных драках».

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