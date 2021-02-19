Владимир Макей, Игорь Луцкий и директор Национальной библиотеки читают стихи Короткевича

Владимир Макей прочел первое четверостишие «Бацькаўшчыны». Фото: скриншот видео

В воскресенье, 21 февраля в Беларуси пройдет день родного языка. Накануне в Министерстве культуры опубликовали видео, на котором отрывки из стихотворения Владимира Короткевича «Бацькаўшчына» прочли представители нескольких министерств, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и генеральный директор Национальной библиотеки.

В начале ролика сказано, что это совместный проект Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО и Национальной библиотеки Беларуси.

Владимир Макей в приветственном слове отметил, что день родного языка – хороший повод рассказать о своей любви к нему.

- Родная мова – гэта школа выхавання павагі да самога сябе, гісторыі і культуры сваей краіны. Паважнае стаўленне да іншых моў, іх вывучэнне, пашыраюць культуру і кругагляд і адкрываюць унікальныя магчымасці для дыялогу і супрацоўніцтва паміж дзяржавамі і народамі, да больш глыбокага разумення вытокаў агульначалавечых каштоўнасцей і каранеў еднасці чалавецтва.

Он прочитал первое четверостишие «Бацькаўшчыны». За ним в кадре появился Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси. Следующее четверостишие прочел заместитель министра образования Александр Кодлубай, затем - министр информации Игорь Луцкий, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

Отрывок из «Бацькаўшчыны» прочли Дмитрий Субцельный, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов «ЮНЕСКО», и Роман Матульский, генеральный директор Национальной библиотеки.