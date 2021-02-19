В Минюсте рассказали, за что лишили лицензий Казак и еще троих адвокатов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве юстиций рассказали, за что лишили лицензий адвоката Марии Колесниковой Людмилу Казак, а также адвокатов Максима Конона, Константина Михеля и Михаила Кирилюка. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

Комиссия министерства юстиций в пятницу, 19 февраля, рассмотрела материалы в отношении адвокатов Минской областной коллегии адвокатов Михаила Кирилюка и Константина Михеля, а также адвокатов Минской городской коллегии адвокатов Людмилы Казак и Максима Конона о прекращении действия лицензий на право осуществления адвокатской деятельности.

- Адвокаты Константин Михель и Максим Конон приняли участие в массовых мероприятиях без соответствующего разрешения местного исполкома. Тем самым, они совершили административное правонарушение по части 1 статься 23.34 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Адвокат Людмила Казак оказала неповиновение законному требованию сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей. Она совершила правонарушение, которое предусмотрено статьей 23.4 КоАП, - написано в сообщении Минюста.

Адвокат Михаил Кирилюк, по информации комиссии, допустил в сети интернет публичные заявления, которые содержали грубые, бестактные выражения в отношении представителей госорганов, что является недопустимым.

- Данные действия Михаила Кирилюка наносят соцотношениям гораздо больший врем, чем подобные действия иного лица. Совершая административные правонарушения, допуская при этом грубые, бестактные выражения в публичных заявлениях, указанные адвокаты, буду представителями в области права, не могли не осознавать противоправность своих действий и последствий. Отсюда следует, что они допустили их умышленно, - прокомментировали в ведомстве.

По итогам рассмотрения документов, Квалификационная комиссия пришла к выводу, что действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру. Это относится к проступку, который не совместим со званием адвоката, и влечет за собой прекращение действия лицензии.

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