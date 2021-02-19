Белгосцирк 20 февраля представит новую программу «Остров желаний» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Белорусский государственный цирк в субботу, 20 февраля, представит на своей сцене новую программу под названием «Остров желаний». Об этом сообщает БелТА.

- Программа «Остров желаний» представляет собой в некоторой степени театрализованную постановку. Это история о пожилом мужчине, который попадает в то место, где исполняется его самая заветная мечта – стать молодым. И на протяжении всей программы мужчина вспоминает свои желания, которые возникали у него в жизни. Герой в итоге понимает, что пусть некоторым мечтам не суждено было осуществиться, жизнь у него сложилась хорошо. Мужчина снова становится пожилым и возвращается к своей семье, - рассказал художественный руководитель цирка Витаутас Григалюнас.

О новой программе на генрепетиции рассказал худрук цирка Витаутас Григалюнас Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По словам худрука, программа очень разнообразна.

- На сцене выступят и воздушные гимнасты, и акробаты на русской палке и батуте, и эквилибристы на катушках. Не обойдется и без животных. На арену цирка выйдут дрессированные пони, лошади, собаки и хорьки, - добавил Григалюнас.

В программе примут участие воздушные гимнасты, акробаты... Фото: Виктор ДРАЧЕВ

а также лошади, пони, собаки и даже хорьки Фото: Виктор ДРАЧЕВ

а также лошади, пони, собаки и даже хорьки Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В фойе Белгосцирка для посетителей будет организована специальная фотозона «Цирковое рандеву». Она сможет познакомить и взрослых, и детей с дрессировщиками цирка, которые расскажут о создании номеров, а также об особенностях дрессировки животных и интересных фактах о них.

Также, для детей и взрослых создана фотозона, где каждый сможет примерить на себя роль «Циркового гимнаста», «Клоуна» и даже «Льва».

Программу «Остров желаний» можно будет увидеть до 4 апреля.

Новую программу можно будет увидеть до 4 апреля Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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