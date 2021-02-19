С 22 февраля в Минске начнут усиленно останавливать авто и проверять техосмотр

В ГАИ сообщили, что всю следующею неделю пройдет акция «Гостехосмотр». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- с 22 по 26 февраля в Минске организуется комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Гостехосмотр», - цитирует представителей ОГАИ Московского района агентство «Минск-Новости». - В эти дни сотрудники ГАИ проведут рейды, в ходе которых будут выявлять факты участия в дорожном движении транспортных средств, не прошедших процедуру выдачи разрешений на допуск к участию в дорожном движении.

Напомним, в последние годы количество водителей, которые прошли государственный техосмотр, очень сильно снизилось. Причина – введение госпошлины, уплачивать которую нужно во время прохождения ТО. Однако в начале года, когда стало известно о замене пошлины новым налогом на авто, народ снова потянулся на государственные диагностические станции.

Сейчас штраф за отсутствие техосмотра (официально он называется за “управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении») положен штраф – от 29 до 87 рублей.

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