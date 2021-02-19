В Минске на Городецкой ребенок выбежал на красный свет, его сбила машина. От удара его отбросило на другое авто

В Минске на Городецкой ребенок выбежал на красный свет, его сбила машина. Фото: Сергей ГАПОН

В Минске на улице Городецкой восьмилетний ребенок выбежал на красный свет, его сбил «Ягуар». После удара ребенка отбросило на встречный «Опель». Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел утром 19 февраля. За рулем автомобиля «Ягуар» находилась женщина. Она двигалась по улице Городецкой в сторону МКАД. На дорогу на красный внезапно выбежал восьмилетний ребенок и был сбит авто. От удара его отбросило на встречный двигавшийся «Опель», - рассказали в ведомстве.

Ребенок с травмами разной степени тяжести был доставлен в больницу.

Проводится проверка.

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