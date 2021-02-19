В Минкульте рассказали, сколько зрителей посетило театры в 2020 году Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве культуры рассказали, сколько зрителей посетило театры в 2020-ом году. Всего насчитали 692,7 тысяч зрителей.Об этом сообщает БелТА ссылкой на ведомство.

В пятерку самых посещаемых театров вошли Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Его в 2020-ом посетили 112,5 тысяч зрителей. Белорусский государственный академический музыкальный театр (65,5 тысяч), Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа, (32,2 тысячи), Могилевский областной драмтеатр (30,6 тысяч) и Гродненский областной театр кукол (30,2 тысячи).

На конец 2020 года в стране работали 29 профтеатров, в том числе 20 музыкальных и драматических, восемь детских и юного зрителя и один театр оперы и балеты. Театры осуществили 161 новую постановку. Был реализован 471 спектакль для детей.

- В Беларуси регулярно проводятся фестивали, конкурсы, а также смотры сценического искусства. Среди них можно назвать «М@rt.контакт» в Могилеве, Национальная театральная премия, «Белая вежа», «Славянские встречи» в Гомеле, Вечера Большого театра в замке Радзивиллов, - добавили в Минкульте.

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