Видеофакт. Актриса Ольга Нефедова расплакалась на встрече с Лукашенко

Нефедова расплакалась на встрече с Лукашенко. Фото: скриншот с видео "Пул Первого"

Александр Лукашенко в пятницу, 19 февраля, посетил Купаловский театр. Он посмотрел обновленный спектакль «Паўлінку», а позже пообщался с актерами. На встрече Ольга Нефедова расплакалась и вспомнила, как президент вышел с автоматом после разгона одной из акций протеста в центре Минска. Видеофрагмент опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».

- Вы знаете, мне стыдно за своих коллег. Потому что, понимаете, дело ведь глобальное. Никто из нас не собирался Родину продавать в подворотне. Вы же взялись за автомат для того, чтобы показать. Ой, извините, я плачу, но вы молодец…Потому что здесь уже стояла такая задача – Родины! Ну не просто там эти флаги или еще что-то. А именно Родину. Ведь действительно, хапнут и не заметят. Момент глобально стоял. Ну как они не поняли, почему они купились так, как бы так ну подешеке что ли взяли и сдали. Ну вот просто так, не подумав…Я не знаю, - произнесла Нефедова, вытирая слезы.

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