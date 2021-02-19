За оскорбление военнослужащего «в личку» мужчине дали штраф в размере 580 рублей. Фото: скриншот с видео МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали, что за оскорбление «в личку» мужчине дали штраф в размере 580 рублей. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.

- Мужчина нашел номер телефона военнослужащего в одном из деструктивных телеграм-каналов. После этого, он отправил оскорбление через Viber, - пояснили в ведомстве.

Судья Московского района Минска признал автора сообщения виновным в оскорблении и привлек мужчину к административной ответственности. Ему дали штраф в размере 20 базовых величин – 580 рублей.

В МВД добавили, что и далее ведется работа по установлению лиц, причастных к оскорблению и угрозам сотрудникам милиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МВД заявили, что никаких протестных маршей 17 февраля в районах Минска не было.

В ведомстве добавили, что фото и видео, которые были размещены в деструктивных телеграм-каналах – фейк. (подробности)

В МВД рассказали, зачем их сотрудники поставили в снег к забору троих парней.

По данным правоохранителей, парни накануне хулиганили в здании местного ЖЭСа. (подробности)