Фотофакт: 100 тысяч доз китайской вакцины разгружают в минском аэропорту

100 тысяч доз китайской вакцины разгружают в минском аэропорту.

«Комсомолка» уже писала о том, что сегодня 19 февраля, из Китая в Беларусь вылетел самолет с китайской вакциной от коронавируса – 100 тысяч доз это подарок от китайцев белорусам. Вакцина производства корпорации «Синофарм». Она является первой одобренной в Китае для выхода на рынок государственным фармацевтическим управлением КНР и уже активно применяется внутри страны. По оценкам китайской стороны, вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией «Синофарм», в ходе испытаний показала 79,34% эффективности. На сегодняшний день, помимо Китая, вакцина одобрена к использованию более чем в 10 странах мира: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Сербии, Марокко, Венгрии, Пакистане и др.

Ближе к вечеру 19 февраля самолет успешно долетел, а руководство аэропорта показало, как выглядит разгрузка.

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