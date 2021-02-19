В Минске на Жудро 13-летняя девочка выбежала на дорогу из-за припаркованных авто, и ее сбила машина. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на улице Жудро 13-летняя девочка выбежала на дорогу из-за припаркованных авто, и ее сбила машина. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел в пятницу, 19 февраля. За рулем автомобиля «Ягуар» находилась женщина. Она двигалась по прилегающей территории возле дома №54 по улице Жудро и сбила 13-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу из-за припаркованных авто, - рассказали в ведомстве.

Девочка с травмами была доставлена в больницу.

Проводится проверка.

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