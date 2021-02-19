Лукашенко уволил замглаву Управделами президента

Андрей Свиридов - на фото справа. Фото: БелТА.

Андрей Свиридов освобожден от должности заместителя управляющего делами Президента Беларуси в связи с переходом на другую работу. Это предусмотрено указом №56, который глава государства Александр Лукашенко подписал 19 февраля, сообщает Belta.by со ссылкой на пресс-службу президента.

Напомним, на эту должность Свиридова взяли два года назад – 12 февраля 2019 года.

- Вам предстоит вместе с управляющим делами огромная работа, - отметил Президент, говорил тогда Лукашенко, обращаясь к назначенцу. - Железная должна быть дисциплина и результат. Сказано лыжи сделать - делайте, у вас есть предприятие. Сказано землю копать - надо копать и хлеб возделывать. Я понимаю, что вы занимаетесь всем - от молока, коров до туристических вопросов.

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