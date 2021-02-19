Владелец магазина «Мой модны кут» Есипенок вышел на свободу после 20-ти суток ареста

Владелец магазина «Мой модны кут» Валерий Есипенок вышел на свободу после 20-ти суток ареста. Фото: телеграм-канал "Наша нiва"

Владелец магазина «Мой модны кут» Валерий Есипенок вышел на свободу после 20-ти суток на Окрестина. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нашай нiвы».

Валерий рассказал, что за двадцать дней, которые он провел на Окрестина, ему удалось без спортивных нагрузок похудеть на семь килограмм.

- Я спал без матраса и мне удалось поравнять свой хребет. Мне удалось без душа сохранить свой иммунитет к вирусам, потренировать память, создавать настольные игры, сушиться без полотенца, чистить зубы без щетки. И самое главное – мне удалось познакомиться с выдающимися белорусами разных профессий, которым небезразлична судьба страны, - рассказал Валерий.

Напомним, что 26 января задержали супругу Валерия Елену. Валерий Есипенок был задержан через два дня, когда пришел к своей жене на суд. Ему дали 15 суток ареста, а магазин «Мой модный кут», расположенный в ТЦ «Московско-Венский» заявил о своем закрытии.

Валерий должен был выйти на свободу 12 февраля, но ему добавили еще 5 суток.

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