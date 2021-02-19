Фотофакт. В Минске автомобиль зажало между трамваями

В Минске автомобиль зажало между трамваями. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на Плеханова автомобиль зажало между двумя трамваями. Данная информация была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Происшествие произошло в пятницу, 19 февраля. Водителя автомобиля «Рено» ехал по улице Плеханова в сторону улицы Васнецова. При повороте направо не зеленый свет он не уступил дорогу трамваю, ехавшему в попутном направлении, - пояснили в ведомстве.

Водитель машины с травмами был доставлен в больницу.

Устанавливаются причины произошедшего.

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