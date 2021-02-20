Эйсмонт ответил на санкции Великобритании против него и других чиновников

Иван Эйсмонт не согласился с введенными против него санкциями. Фото: стоп-кадр | видео АТН.
На днях британское правительство ввело санкции против 27 граждан Беларуси. Это чиновники, силовики, судьи - в их числе Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании. В эфире «Беларусь 1» в пятницу, 19 февраля, глава госмедиа прокомментировал введенные санкции в отношении него и других представителей белорусских властей.
Так выступая в телепрограмме «Клуб редакторов», Эйсмонт обвинил европейскую сторону во лжи.
- Великобритания вменяет мне распространение государственной пропаганды в СМИ, использование медиа для поддержки намерений Александра Лукашенко оставаться на посту главы государства, а также отказ освещать протесты, - перечислил Иван Эйсмонт.
И продолжая, заметил, что Белтелерадиокомпания подготовила «сотни репортажей», которые можно найти в сети.
- Более того, на этих протестных акциях были избиты наши журналисты. Люди по этим делам осуждены и отбывают наказание, - прокомментировал он.
Также по словам Ивана Эйсмонта, в европейские структуры данная информация отправляется.
- Они разводят руками, опускают низко глаза. Но это же, я не знаю, ложь. Это лжецы. Складывается ощущение, что они живут в параллельной, ненормальной реальности, - категорично заявил глава Белтелерадиокомпании.
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