Эйсмонт ответил на санкции Великобритании против него и других чиновников

Иван Эйсмонт не согласился с введенными против него санкциями. Фото: стоп-кадр | видео АТН.

На днях британское правительство ввело санкции против 27 граждан Беларуси. Это чиновники, силовики, судьи - в их числе Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании. В эфире «Беларусь 1» в пятницу, 19 февраля, глава госмедиа прокомментировал введенные санкции в отношении него и других представителей белорусских властей.

Так выступая в телепрограмме «Клуб редакторов», Эйсмонт обвинил европейскую сторону во лжи.

- Великобритания вменяет мне распространение государственной пропаганды в СМИ, использование медиа для поддержки намерений Александра Лукашенко оставаться на посту главы государства, а также отказ освещать протесты, - перечислил Иван Эйсмонт.

И продолжая, заметил, что Белтелерадиокомпания подготовила «сотни репортажей», которые можно найти в сети.

- Более того, на этих протестных акциях были избиты наши журналисты. Люди по этим делам осуждены и отбывают наказание, - прокомментировал он.

Также по словам Ивана Эйсмонта, в европейские структуры данная информация отправляется.

- Они разводят руками, опускают низко глаза. Но это же, я не знаю, ложь. Это лжецы. Складывается ощущение, что они живут в параллельной, ненормальной реальности, - категорично заявил глава Белтелерадиокомпании.

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