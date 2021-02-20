Оппозиционеру Павлу Северинцу снова продлили срок заключения - еще на два месяца

Павел Северинец остается в заключении уже около 9 месяцев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что белорусскому оппозиционеру Павлу Северинцу продлили срок содержания под стражей до 20 апреля 2021-го года, сообщила на странице в Facebook его жена Ольга Северинец.

- Тэрмін утрымання па следчым працэсе прадоўжаны яшчэ на 2 месяцы. Пайшлі варушэнні па справе, - сообщила она.

Напомним, оппозиционера, сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца задержали в начале июня 2020-го года в Минске после проведения пикета рядом со сборщиками подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты. После этого ему несколько раз продлевали арест. А 20 августа 2020-го года в отношении Северинца возбудили уголовное дело за участие в массовых беспорядках (ч.2 ст. 293 УК РБ).

Павел Северинец находится под арестом уже почти 9 месяцев.

В конце декабря 2020-го года срок следствия по уголовному делу продлили на два месяца - до 20 февраля. И сейчас снова продлили - еще на два месяца.

Белорусскими правозащитниками Павел Северинец признан политзаключенным, организация «Международная амнистия» назвала оппозиционера - узником совести.

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