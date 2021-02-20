Литва отреагировала на перенаправление белорусских нефтепродуктов из Клайпеды в порты России

В Клайпеде считают, что белорусские грузы в морпорт могут вообще не вернуться. Фото: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что между Беларусью и Россией подписано межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты.

В Литве это решение назвали политическим шагом, проинформировало ТАСС со ссылкой на министра коммуникаций и транспорта Литвы Марюса Скуодиса. Литовская сторона заявила, что перенаправление Минском грузов из Клайпеды в порты России не имеет в основе экономических аргументов.

- Приходится сожалеть о том, что действия Беларуси основываются не на экономических, а на политических аргументах, - цитируют Скуодиса.

Также министр транспорта уточнил, что уже на февраль и последующий период, как минимум на 2021-ый год, в Клайпедском морпорту нет заказов на перегрузку белорусских нефтепродуктов.

Ранее, еще 18 декабря 2020-го года, руководство порта в Клайпеде сообщало, что нефтепродукты из Беларуси на перевалку уже не поступают. По мнению гендиректора порта Альгиса Латакаса не исключено, что белорусские нефтепродукты вообще больше не вернутся в Клайпеду. Ранее белорусские грузы обеспечивали примерно 30 процентов перевалки Клайпедского порта.

При этом премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявлял, что для белорусских грузов нет более эффективного, дешевого и экономически выгодного пути, чем через Клайпеду.

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