В Борисовском районе пропала 16-летняя девушка, ее ищут уже почти неделю

У пропавшей девушки особые приметы - татуировки на руках и лице. Фото: МВД.

О том, что в розыск правоохранители объявили 16-летнюю девушку из деревни Житьково, что в Борисовском районе, сообщил телеграм-канал «Разыскивает милиция».

Несовершеннолетняя Любовь Стрелковская вышла из дома примерно в 17.00 часов, с тех пор никто из родных не знает, где она находится.

- Пропавшей девушке на вид около 16 - 18 лет. Она высокого роста - около 175 сантиметров, худощавая, с голубыми глазами и черными волосами средней длины. Среди особых примет - наличие у девушки татуировок: на пальцах и кистях обеих рук, а также на предплечьях обеих руки и на лице - на скуле слева, - сообщили приметы в милиции.

Из дома Любовь Стрелковская ушла в синей куртке ниже пояса с капюшоном, голубых джинсах, черных кроссовках со световозвращающими вставками.

Если вы знаете, где находится пропавшая девушка - позвоните в милицию «102».

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