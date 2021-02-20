Названа культурная столица Беларуси 2021 года

Борисов торжественно получил статус культурной столицы. Фото: edinstvo.by.

На днях в Минкульте выбрали культурную столицу Беларуси 2021-го года. Таким образом, выбран уже 12-ый город-символ, который на протяжении всего года будет считаться культурной столицей.

Итак, в 2021-ом году статус культурной столицы получил Борисов.

Первые упоминания о Борисове датируются аж 1102-ым годом. Сейчас это крупный промышленный центр в Минской области, город с населением более 140 тысяч человек. Одно и крупнейших спортсооружений - «Борисов-Арена», современный стадион на 13 тысяч зрителей. Из архитектурных достопримечательностей: памятник Князю Борису и Воскресенский Собор, костел Рождества Дева Марии, памятник «Батареи 1812 года» и другие.

В каждой культурной столице в течение года проводят активно культурные мероприятия. Фото: edinstvo.by.

- Статус культурной столицы Беларуси очень высок. В рамках года культурной столицы у нас запланировано множество театральных представлений, выступления артистов белорусских и зарубежных, в том числе коллективов из Японии и Франции. К 2021-му году мы модернизировали культурные объекты и готов принимать артистов и гостей, - процитировал местный ресурс «Адзiнства» председателя Борисовского райисполкома Геннадия Денгалева.

Всего в течение года власти Борисова запланировали провести примерно 80 культурных мероприятий.

Республиканская акция «Культурная столица года» проводится в Беларуси более 10 лет. Первой культурной столицей в 2010-ом году стал Полоцк, затем этот статус был также у Гомеля, Несвижа, Могилева, Гродно, Бреста, Молодечно, Бобруйска, Новополоцка, в 2019-ом году культурной столицей был Пинск, а затем в 2020-ом году - Лида.

Борисов стал 12-ой культурной столицей Беларуси. Фото: БелТА.

В каждом из городов, которые объявляли культурной столицей Беларуси, реализовали инновационные проекты по презентации самобытности городов, развитию и популяризации традиций, росту активности творческих инициатив, а также программы для повышения туристической привлекательности этих регионов.

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