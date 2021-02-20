Третью вакцину от коронавируса зарегистрировала Россия - это «Ковивак»

Россия объявила о регистрации третьей вакцины от COVID-19. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что регистрацию получил уже третья российская вакцина от коронавируса, проинформировало ТАСС, цитируя главу российского правительства Михаила Мишустина.

Так зарегистрированная вакцина «Ковивак» - это препарат, разработанный российский медицинским Центром имени Чумакова.

Также Мишустин рассказал, когда начнется массовая вакцинация третьей вакциной.

- Первые 120 тысяч доз вакцины «Ковивак» будут запущены в гражданский оборот в середине марта, - уточнил российский премьер.

Также Мишустин уточнил, что будет отработан процесс, чтобы данная вакцина, после прохождения полного контроля, также была включена в процедуры «максимального производства».

Напомним, на сегодня Россия является единственной страной, у которой есть три вакцины от COVID-19. И так же Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Это был препарат «Спутник V», массовая вакцинация которым проводится сейчас в Беларуси. Вторая вакцина - «Эпиваккорона».

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