Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 февраля 2021 года: почти 277 тысяч заболевших коронавирусом за все время и 1903 умерших

Стало известно, сколько еще человек заразились "ковидом" в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В субботу, 20 февраля, Минздрав Беларуси озвучил обновленную статистику по коронавирусной инфекции за сутки и за все время пандемии.

Так в ведомстве сообщили, что за прошедший день коронавирус в стране подтвердился еще у 1 тысячи 668 человек. Таким образом, за все время пандемии в Беларуси коронавирусом заболели 276 тысяч 990 пациентов.

- За сутки в Беларуси выписаны 1 тысяча 916 пациентов, - уточнили в Минздраве статистику по выздоровевшим.

В итоге число переболевших «ковидом» составляет 266 тысяч 892 человека.

На высоком уровне продолжают проводить тестирование: еще 18 тысяч 619 тестов сделали только за последние сутки, а за все время - более 4,771 миллиона тестов на коронавирус.

К сожалению, за сутки обновилась и статистика летальных исходов: умерли еще 9 человек. За весь период Минздрав Беларуси сообщил об 1 тысяче 903 умерших пациентах с коронавирусом.

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