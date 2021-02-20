Беларусь и Россия продолжают восстанавливать железнодорожное сообщение

Россия и Беларусь продолжают восстанавливать железнодорожные пассажирские перевозки после пандемии. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что БЖД и РЖД продолжают поэтапное возобновление международного пассажирского сообщения, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Поезда, которые начали курсировать между двумя столицами с 8 февраля 2021-го года, теперь будут делать больше остановок по маршруту. Так фирменный скорый поезд №2/1 Минск-Москва уже 20 февраля сделает остановку в Орше для посадки и высадки пассажиров.

- На станции Орша-Центральная для посадки или высадки пассажиров с 21 февраля предусматривается и остановка фирменного поезда «Янтарь» (№ 30/29), направлением Калининград - Москва. Также в этом составе есть возможность проезда из Минска в Москву и обратно, - прокомментировали в пресс-службе.

Есть и поезда, которые будут останавливаться в Витебске: это пассажирский состав Санкт-Петербург-Калининград (с 22 февраля и с 24 февраля в обратном направлении). Этим поездом также можно будет приехать из Петербурга в Витебск и обратно.

А поезд Калининград-Адлер будет делать остановки в Орше и Минске и также будет доступен для проезда в Беларусь и обратно.

- Осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Беларуси и России, - уточнили в пресс-службе.

Всю актуальную информацию смотрите на сайте БелЖД.

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