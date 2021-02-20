Совет нацбезопасности и обороны Украины принял еще одно резонансное решение - санкции против политика Медведчука

Власти Украины ввели санкции против Виктора Медведчука, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Фото: zagittya.com.ua.

О том, что на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины были применены санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, сообщила «Комсомольская правда в Украине».

Санкциям подвергся политик Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко, а также еще шесть чиновников, как граждане Украины, так и России.

В Совбезе Украины прокомментировали, что в числе 19 компаний, попавших в этот санкционный список, - российские и молдавские фирмы. Также уточняется, что попали под санкции все компании, которые имеют отношение к самолетам, на которых Виктор Медведчук летал в Москву напрямую.

В некоторых СМИ заявляется, что санкции в отношение Медведчука ввели из-за «финансирования терроризма».

Экономические санкции распространились на все имущество семьи Медведчука и Марченко, они не смогут ни продать его, ни распорядиться им. Однако телеканал 1+1, акции которого есть у Марченко, продолжит свою работу.

- Подробности решения СНБО, в том числе конкретные виды санкций, будут отражены в указе президента Владимира Зеленского, который введет это решение в силу, - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Отмечается также, что у властей есть намерение национализировать «трубу Медведчука» - приватизированный в 2015-ом году нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс», который связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В партии, тем временем, заверяют, что ни Медведчук, ни члены его семьи не имеют никакого отношения к указанной компании.

Позже российские СМИ опубликовали комментарий замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, о санкциях против Медведчука. Он назвал решение украинский властей «противоправным абсурдом».

- Официальный Киев совершил прорыв в развитии демократии - ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. (…) Однако подобные методы нечестной борьбы едва ли смогут остановить обрушение рейтинга президента Зеленского, - процитировало Медведева ТАСС.

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