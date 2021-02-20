В Беларуси начали продавать продукты в кредит: купить хлеб и молоко можно в рассрочку на год

Белорусам предлагают покупать в кредит даже продукты питания, процент, правда, высокий. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в «Е-доставке» - онлайн-магазине «Евроопта» стали продавать продукты в кредит, заметил ресурс «Наша Нiва». Продукты и товары предлагается приобретать в кредит по кредитной ставке от 22 до 24 процентов годовых. Кредит можно растянуть на срок до года.

Для оформления кредита доступны покупки на сумму от 50 рублей, в корзине могут быть и продукты, например, хлеб или молоко. Кредит от 6 до 12 месяцев будет оформлен «Статусбанком». Погасить кредит можно досрочно. Подробно все условия смотрите на сайте продавца.

Интересно, что оформить кредит на продукты могут жители Беларуси в возрасте от 18 до 67 лет, кроме людей в декретном отпуске. Справка о доходах и поручителях, чтобы получит такой кредит не нужна.

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