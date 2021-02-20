В биатлонной эстафете женская сборная Беларуси заняла 4-е место

Женская сборная Беларуси стала четвертой на чемпионате мира. Фото: biathlonworld.com.

Эстафета на чемпионате мира по биатлону принесла нам смешанные эмоции. До последнего наши девчата боролись за победу, но упустили даже бронзу. Отлично прошли свои отрезки Алимбекова и Сола, а вот Кривко и Кручинкина разочаровали.

На первом этапе Ирина Кривко неудачно провела стрельбу на первом рубеже - долго готовилась к выстрелам и взяла два дополнительных патрона. На «стойке» она была лучше, но эстафету передала только 8-й, отставая от лидера на 40 сек.

На втором этапе Динара Алимбекова выступила великолепно - закрыла все мишени без дополнительных патронов, была быстра и передала эстафету 2-ой с отставанием в 25 секунд от первого места.

Анна Сола на третьем этапе взяла один дополнительный патрон на «лежке» и два - на «стойке». Ногами отработала Сола хорошо и сохранила второе место с отставанием от норвежек на 9 секунд. А это значит, что медаль была совсем рядом, учитывая солидное отставание элитных сборных Швеции, Германии и Франции.

Завершала эстафету Елена Кручинкина. На первом рубеже она взяла два дополнительных патрона и стреляла медленно. В итоге она ушла на дистанцию на 4-ом месте, уступая украинкам 11 секунд.

Все должна была решить последняя стрельба. Один промах Кручинкиной, 4 место и 17 секунд отставание от норвежек, 4-6 секунд она уступала немке (Пройсс) и украинке (Пидгрушной). Медаль была совсем рядом, но сил на последнюю петлю у Кручинкиной не хватило. В итоге обидное 4-е место. Отставание от «золотых» норвежек на 28 секунд, а от «бронзы» украинок - 20 сек. Елена была объективно слабее конкуренток.

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