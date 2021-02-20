Адвокату Колесниковой Илье Салею продлили на два месяца домашний арест

Илье Салею продлили домашний арест. Фото: Telegram

Юрист команды Виктора Бабарико Илья Салей, который также был адвокатом Марии Колесниковой, останется под домашним арестом до 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе команды Бабарико.

– Срок содержания Ильи под домашним арестом продлен еще на два месяца – до 16 апреля, — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Салей перенес коронавирус, он лечился дома. В настоящее время он занимается тем, что гуляет по балкону, дышит свежим воздухом и много читает.

Салея задержали 9 сентября 2020-го в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), которое возбудила Генпрокуратура. 12 сентября стало известно, что следствие избрало ему меру пресечения – содержание под стражей два месяца.

Позже, 17 октября, Илье Салею изменили меру пресечения, его перевели из СИЗО КГБ под домашний арест.

Накануне другого адвоката политической активистки Марии Колесниковой Людмилу Казак лишили лицензии. Она стала четвертым защитником Колесниковой, которого постигла эта участь.

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