Переговоры Путина и Лукашенко продлятся целый день 22 февраля

Встреча Путина и Лукашенко планируется 22 февраля. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые встретятся 22 февраля в Сочи, будут вести переговоры целый день. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

– В понедельник Путин будет иметь целый день переговоров с Лукашенко, – сказал он.

Ранее в Кремле рассказали о повестке встречи.

– 22 февраля в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом. Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, – уточнили в пресс-службе Кремля.

Также накануне стало известно, что по итогам встречи не планируется пресс-конференции.

– Вообще не планируется. Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется, - сказал Песков, его цитирует «РИА Новости».

Напомним, что Лукашенко вылетел в Сочи еще 19 февраля.

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