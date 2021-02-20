Американский YouTube-блогер обвинил белоруса Влада Бумагу в плагиате, а тот назвал претензии мелочью

Фото: личный архив Влада Бумаги.

Белорусский видеоблогер Влад Бумага оказался в центре скандала. Его обвинили в плагиате. Претензии к нему возникли у американского YouTube-блогера Джимми Дональдсона (он больше известен как Mr. Beast). Он обвинил белоруса в том, что тот без разрешения берет у него картинки и при помощи фотошопа заменяет его лицо своим. Об этом американец рассказал в своем Twitter-аккаунте.

На канал Mr. Beast подписаны более 50 миллионов пользователей, издание Forbes поставило его на второе место в топе самых высокооплачиваемых YouTube-авторов за 2020 год.

Кроме того, Дональдсон известен благодаря своим благотворительным проектам, в частности, #TeamTrees (он сам, PewDiePie, Ninja и другие блогеры собирали деньги на посадку 20 миллионов деревьев).

19 февраля Mr. Beast сообщил своим подписчикам в соцсетях, что популярный русскоязычный блогер Влад Бумага – создатель канала A4 (28 миллионов подписчиков) занимается плагиатом. Бумага стал известен благодаря своим челленджам.

По словам Дональдсона, белорус не просто берет его идеи для видео, а копирует даже обложки, переснимая их или просто подставляя туда свое лицо вместо Mr. Beast.

– Самый крупный канал в России просто берет мои обложки и фотошопит свое лицо поверх моего, – написал Mr. Beast в Twitter.

Бумага отреагировал на обвинения в своем Instagram.

– Картинки… Пффф, это такая мелочь. Лучше посмотрите на качество контента у америкосов и у меня. Я в 10 тысяч раз круче делаю. Картинка – 10 минут работы. Снять ролик – 4-10 часов (и это без монтажа и сценария). Сладких снов, завтра новый ролик. И обратите внимание на качество, – написал он в сторис.

Читайте также:

Оперная певица Маргарита Левчук записала свой ответ СТВ, на котором вышел клип со словами «Накажи их, Боже, накажи»

В кадре певица появилась вместе с гитаристом Андреем Пауком (подробности).

Кто такой Влад Бумага, который собрал в торговом центре Минска 3 тысячи фанатов?

На канал минского блогера на YouTube подписано более полутора миллионов человек (подробности).